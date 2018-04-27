Генсек НАТО пообещал усилить противодействие «российской угрозе»

Россия и НАТО не находятся в состоянии холодной войны, но до партнерства еще далеко, заявил генсек НАТО Столтенберг.
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НАТО будет еще активнее в своем противодействии «российской угрозе». Об этом в пятницу на пресс-конференции в Брюсселе заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, передает «Интерфакс».
Йенс Столтенберг, генсек НАТО: «Мы будем изучать то, как мы можем дальше усилить наши способности в отношении угроз, которые не требуют введения пятой статьи (статья о порядке ответа на вооруженное нападение на государства-члены альянса — прим. НТВ.Ru), но являются вызовом для союзников по НАТО, и мы видели много примеров этому в кибератаках и вмешательстве в наши домашние дела, а также использовании химического оружия на нашей территории».
При этом, подчеркнул Столтенберг, альянс стремится к улучшению отношений с Россией.
Йенс Столтенберг: «Мы уже не в состоянии холодной войны. Но при этом мы далеки от стратегического партнерства, к которому стремились после окончания холодной войны».
Йенс Столтенберг, генсек НАТО: «Мы будем изучать то, как мы можем дальше усилить наши способности в отношении угроз, которые не требуют введения пятой статьи (статья о порядке ответа на вооруженное нападение на государства-члены альянса — прим. НТВ.Ru), но являются вызовом для союзников по НАТО, и мы видели много примеров этому в кибератаках и вмешательстве в наши домашние дела, а также использовании химического оружия на нашей территории».
При этом, подчеркнул Столтенберг, альянс стремится к улучшению отношений с Россией.
Йенс Столтенберг: «Мы уже не в состоянии холодной войны. Но при этом мы далеки от стратегического партнерства, к которому стремились после окончания холодной войны».
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