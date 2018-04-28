«Рублёвские слуги»: кто поставляет богатым и знаменитым домработниц с интимом

Кандидатки в гувернантки — как поставляют на Рублёвку домработниц с интимом? Кто еще работает в домах богатых и знаменитых? Куда бывший водитель завез Анастасию Волочкову? И кто не прошел тест на честность? Ответы на эти и другие вопросы — в программе «ЧП. Расследование».
В каждом богатом доме за высоким забором есть прислуга. В основном это жители из бывших советских республик, приехавшие на заработки. Домработниц, кухарок, садовников и охрану сегодня ищут через объявления, кадровые агентства, но чаще всего через знакомых. Но, как показывает практика, все эти способы в реальности оказываются котом в мешке. Ведь полной гарантии, что кандидат окажется честным, трудолюбивым и адекватным, по сути, никто не дает.
По словам специалистов, рынок домашнего персонала в нашей стране остается на довольно низком уровне и практически никак не регламентируется. Трудятся на нем десятки тысяч человек, однако найти добросовестного, честного, без темных пятен в биографии работника нелегко даже звездам.
Как показывает практика, служанок порой интересуют даже не вещи хозяев, а их тайны. Особенно это касается звезд, компромат на которых можно выгодно продать. Домработницы — просто кладезь интимных секретов публичных личностей. Они прекрасно знают, что ест, в чем спит и сколько денег тратит артист.
Самая распространенная ошибка состоятельных нанимателей прислуги — это их убежденность в том, что их не коснется обман, воровство и шантаж со стороны домашнего персонала. Звезды наивно полагают, что статус и известность не позволят горничным и няням приложить руку к их богатству. Однако практика показывает обратное. Впрочем, чтобы избежать неприятных моментов, специалисты рекомендуют найти золотую середину: не превращать слуг в членов семьи, но и не ущемлять их права, чтобы не возникало желание воровать и уж тем более шантажировать бывших работодателей.
Впрочем, виды услуг, которые готов оказать домашний персонал, порой гораздо шире привычной уборки, глажки или готовки.
Оригинальные предложения рекламируют десятки фирм. На своем сайте элитное кадровое агентство предлагает работу секретарей, личных ассистентов и горничных с дополнительными опциями. Сотрудники фирмы уверяют, что у любого состоятельного клиента есть эксклюзивный шанс — нанять себя умную, красивую и послушную домработницу, готовую исполнить любую прихоть хозяина. Организаторы обещают полную анонимность и конфиденциальность. В чем истинный смысл такого бизнеса? Что это — креативный коммерческий ход фирмы по подбору персонала или прикрытие обычной проституции?
Криминальные истории с прислугой и знаменитостями — в новом фильме из цикла «ЧП. Расследование».
По словам специалистов, рынок домашнего персонала в нашей стране остается на довольно низком уровне и практически никак не регламентируется. Трудятся на нем десятки тысяч человек, однако найти добросовестного, честного, без темных пятен в биографии работника нелегко даже звездам.
Как показывает практика, служанок порой интересуют даже не вещи хозяев, а их тайны. Особенно это касается звезд, компромат на которых можно выгодно продать. Домработницы — просто кладезь интимных секретов публичных личностей. Они прекрасно знают, что ест, в чем спит и сколько денег тратит артист.
Самая распространенная ошибка состоятельных нанимателей прислуги — это их убежденность в том, что их не коснется обман, воровство и шантаж со стороны домашнего персонала. Звезды наивно полагают, что статус и известность не позволят горничным и няням приложить руку к их богатству. Однако практика показывает обратное. Впрочем, чтобы избежать неприятных моментов, специалисты рекомендуют найти золотую середину: не превращать слуг в членов семьи, но и не ущемлять их права, чтобы не возникало желание воровать и уж тем более шантажировать бывших работодателей.
Впрочем, виды услуг, которые готов оказать домашний персонал, порой гораздо шире привычной уборки, глажки или готовки.
Оригинальные предложения рекламируют десятки фирм. На своем сайте элитное кадровое агентство предлагает работу секретарей, личных ассистентов и горничных с дополнительными опциями. Сотрудники фирмы уверяют, что у любого состоятельного клиента есть эксклюзивный шанс — нанять себя умную, красивую и послушную домработницу, готовую исполнить любую прихоть хозяина. Организаторы обещают полную анонимность и конфиденциальность. В чем истинный смысл такого бизнеса? Что это — креативный коммерческий ход фирмы по подбору персонала или прикрытие обычной проституции?
Криминальные истории с прислугой и знаменитостями — в новом фильме из цикла «ЧП. Расследование».
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