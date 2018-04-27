«Жди меня» на НТВ найдет пропавшую любовь

В новом выпуске программы «Жди меня» телезрители увидят истории современных Ромео и Джульетты, и узнают, существует ли любовь, над которой не властны ни время, ни расстояние.
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Любовь пришла к Андрею в облике черноокой цыганки, ему было 17, а ей 16. У молодых родилась дочь, когда Андрея уже призвали в армию. А потом что-то пошло не так. Замполит части, в которой служил молодой отец, вызвал его к себе и сказал: подписывай развод и отказ от ребенка, счастье твое кончилось. Парень испугался и подписал, а вернувшись домой, не обнаружил ни черноокой красавицы, ни дочери. Много лет Андрей живет с этой открытой раной и надеется, что дитя этой необыкновенной любви найдется и простит его.
В студию НТВ придет жительница Волгоградской области Алла Демина, овдовевшая много лет назад. Накануне 80-летия она вспомнила о своей первой любви — солдате-срочнике Ване Параниче. Дети, внуки и правнуки прониклись этой историей и организовали для Аллы Ивановны настоящее расследование, к которому подключилась программа «Жди меня». Не остались в стороне и ведущие: Юлия Высоцкая и Сергей Шакуров примерили твидовый пиджак доктора Ватсона и охотничью шапку Шерлока Холмса.
Инициатором нового международного расследования стал 10-летний Лёша Галанов из Калуги. Вместе с мамой школьник ищет своего деда, Хауна Антонио. Лёшин дед не просто иностранец — он кубинец. У России и Кубы особые отношения. Во второй половине двадцатого века переплелись не только геополитические интересы двух стран, но и человеческие судьбы. В последнее время Остров Свободы с помощью добровольных помощников программы «Жди меня» шлет в Москву сигнал за сигналом: повзрослевшие и поседевшие горячие кубинские парни вспоминают о романтических встречах с русскими девушками. Услышит ли Лёша сигнал, адресованный лично ему?
Смотрите новый выпуск программы «Жди меня» на НТВ в понедельник, 30 апреля, в 14:00.
В студию НТВ придет жительница Волгоградской области Алла Демина, овдовевшая много лет назад. Накануне 80-летия она вспомнила о своей первой любви — солдате-срочнике Ване Параниче. Дети, внуки и правнуки прониклись этой историей и организовали для Аллы Ивановны настоящее расследование, к которому подключилась программа «Жди меня». Не остались в стороне и ведущие: Юлия Высоцкая и Сергей Шакуров примерили твидовый пиджак доктора Ватсона и охотничью шапку Шерлока Холмса.
Инициатором нового международного расследования стал 10-летний Лёша Галанов из Калуги. Вместе с мамой школьник ищет своего деда, Хауна Антонио. Лёшин дед не просто иностранец — он кубинец. У России и Кубы особые отношения. Во второй половине двадцатого века переплелись не только геополитические интересы двух стран, но и человеческие судьбы. В последнее время Остров Свободы с помощью добровольных помощников программы «Жди меня» шлет в Москву сигнал за сигналом: повзрослевшие и поседевшие горячие кубинские парни вспоминают о романтических встречах с русскими девушками. Услышит ли Лёша сигнал, адресованный лично ему?
Смотрите новый выпуск программы «Жди меня» на НТВ в понедельник, 30 апреля, в 14:00.
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