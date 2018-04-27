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    Трехлетний ребенок провалился в яму с водой во дворе детсада: видео. дети и подростки, детские сады, Киров. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВТрехлетний ребенок провалился в яму с водой во дворе детсада: видео

    Трехлетний ребенок провалился в яму с водой во дворе детсада: видео

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    Трехлетний ребенок провалился в яму с водой во дворе детсада: видео

    Трехлетний ребенок провалился в яму с водой во дворе детсада: видео

    Трехлетний ребенок провалился в яму с водой во дворе детсада: видео

      В Кирове сотрудники Росгвардии спасли трехлетнего мальчика, который провалился в яму с водой.

      Инцидент произошел утром на территории детского сада в Кирове. Трехлетний мальчик провалился в глубокую яму, наполненную грунтовой водой.

      Спасали ребенка представители Росгвардии. Как сообщили в ведомстве, в яму, обвязавшись веревкой, спустился прапорщик Сергей Кокорин. Нащупав малыша, он взял его на руки, а его коллега, прапорщик Александр Адеков, вытянул их обоих на поверхность.

      Отмечается, что ребенок успел наглотаться воды, но был жив. Мальчика передали подоспевшим к месту ЧП врачам скорой помощи. Воспитанника детсада пришлось госпитализировать.

      Прокуратура и СКР начали проверку по факту ЧП.

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