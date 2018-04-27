С казанской пенсионерки требуют 10 тысяч долларов за тело погибшего в Таиланде сына

Считаные дни остались у родственников россиянина, погибшего в Таиланде, на то, чтобы найти деньги на транспортировку тела. Иначе его кремируют и похоронят на местном кладбище.

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Татарстан

Всю свою материнскую любовь Людмила Сиз сейчас вложила в достижение одной единственной цели — достойно похоронить сына. Еще месяц назад она искренне радовалась за своего Виталика. Казалось, тот только в 45 нашел себя и обрел счастье, решив стать путешественником. Он присылал матери видео из поездок по разным странам и был полон восторга от ощущения свободы и новых впечатлений. Теперь любительское видео — это все, что сейчас осталось у Людмилы в память о нем. Виталий утонул во время занятий дайвингом около острова в Южно-Китайском море.



О том, как беда произошла, Людмила узнала по телефону — голос с сильным акцентом сообщил, что тело сына в морге и забрать его можно будет после вскрытия. Вот только страховки у Виталия, как выяснилось, не было, а оплатить транспортировку пенсионерка не в состоянии.



Пока Людмила пытается что-то продать и одолжить деньги у знакомых, сумма растет — к расходам на транспортировку добавляется плата за хранение тела в морге. Один день — 160 долларов. Если деньги не поступят на счет, будет кремация. А для убитой горем женщины сейчас нет ничего важнее, чем попрощаться с сыном. Ее не бросают в беде родственники. Одни в соцсетях размещают объявления с просьбой о финансовой помощи, а бывшая супруга Виталия взяла на себя переписку с тайскими чиновниками.



Сколько в похоронном бюро согласятся ждать — никто не знает. Друзья погибшего прорабатывают вариант на крайний случай — сделать на кладбище символическое захоронение.



Подробности — в репортаже.

