Учитель в Мурманске наказал школьника силовым приемом

Во время урока учитель из Мурманска «скрутил» школьника, и его нестандартные методы воспитания сняли другие дети. Теперь этими кадрами заинтересовались следователи.

Что предшествовало этим событиям — неизвестно, но учитель истории явно позволил себе лишнего, когда решил успокоить ребенка силовым приемом. Мальчик пытался вырваться, но противостоять взрослому мужчине не смог. Борьба длилась несколько минут, на записи слышно, как учитель требует от школьника сидеть спокойно и молчать.



По словам самого педагога, подросток отличается тяжелым характером, и его родители якобы разрешили применять силу. Поговорить с родственниками мальчика следователи планируют в ближайшее время, проверка уже началась.