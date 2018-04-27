Пятеро приговоренных к пожизненному сроку убийц-рецидивистов вышли на свободу

Пятеро преступников, осужденные на пожизненный срок, вышли на свободу, сообщили в Федеральной службе по исполнению наказаний. Речь идет о людях, которые совершили тяжкие преступления, и раньше суд посчитал, что они опасны для общества.

Корреспонденту телекомпании НТВ Антону Талпе удалось встретиться с одним из освобожденных. На его счету — два убийства. Речь об Анваре Масалимове. Он, конечно, мягко говоря, не был рад журналистам. Но зато удалось выяснить, как ему удалось добиться освобождения: оказалось, что суд пересмотрел его приговор.



Заявив, что день у него расписан по минутам, Анвар Масалимов поспешил уйти в сторону. Один из самых грозных убийц-рецидивистов постсоветского пространства, которому довелось побывать в таких колониях, как «Вологодский пятак» и «Полярная сова», добился того, о чем другие сидельцы этих тюрем даже не мечтали. В 90-е ему заменили расстрел на пожизненный срок, а в двухтысячных он вышел на свободу. И теперь хочет насладиться ею, избегая любой публичности.



Перемахнув через забор, Масалимов попытался уйти переулками. Но возраст уже не тот. В 64 особо не побегаешь — одышка. Пришлось говорить, причем без адвоката. Главный вопрос — как умудрился снова влипнуть в очередную криминальную историю. Отсидев сроки за две расправы, он опять попал в поле зрение следователей. Правда, на этот раз как свидетель по делу об убийстве. К тому же всем своим видом Масалимов пытается продемонстрировать: он исправился и теперь — человек порядочный.



Масалимов, как известно из материалов дела, оказался очевидцем убийства. Обстоятельства — схожие с теми, что уже были в биографии этого человека. Расправа случилась во время застолья, и он якобы не смог предотвратить последствий. Интересен этот человек еще и тем, что отбывая самое суровое наказание в одной из самых строгих колоний, умудрился с помощью апелляций добиться пересмотра дела. В первый раз он отправился за решетку еще в СССР — устроил расправу на вечеринке. Затем, освободившись, опять принялся убивать. Лишил жизни пенсионера. Был приговорен к смертной казни. И снова отправился в места не столь отдаленные. Но когда на рубеже эпох уголовный кодекс РСФСР меняли на российский, сумел доказать, что убил без отягчающих обстоятельств. Да и смертную казнь к тому времени отменили. Масалимов остался в живых.



Надо сказать, что эта хитросплетенная история преступлений и наказаний Масалимова имела продолжение. Накануне стало известно о том, что еще четверых осужденных на пожизненное выпустили на свободу. Как сообщают во ФСИН, их приговоры были пересмотрены. В статьях за последнее время появились изменения, за которые как за соломинку ухватились заключенные. Все они, последовав примеру Масалимова, штудировали Уголовный кодекс, находясь за решеткой и, как только появилась возможность смягчить наказание, добились этого.