Детский доктор мира Леонид Рошаль отмечает 85-летие

Главный детский врач России сегодня празднует 85-й день рождения. Хотя принимать поздравления и не привык — всю жизнь он отдает себя, одним из первых оказывается там, где детям нужна помощь: после землетрясений, техногенных катастроф и во время войн. И несмотря на эмоционально непростую работу, сохраняет невероятный оптимизм.

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Рошаль

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В представлении многих детский врач — профессия исключительно мирная, кабинетная. Но доктор Рошаль в эти уютные рамки не вписывается. Вместе со своей бригадой детской медицины катастроф он не по одному разу объехал весь земной шар. И путешествуют они отнюдь не по тропическим курортам, а по горячим точкам.



Леонид Рошаль: «Голова и подкорка так у меня устроены, что надо помогать в любых неотложных ситуациях. У меня стезя такая, я люблю неотложную помощь. Судьба моя такая и сердце ведет меня в эту сторону».



А началось все в 1988 году, когда землетрясение разрушило города Спитак и Ленинакан. Рошаль срочно собрал бригаду медиков и полетел в Армению. А потом он помогал детям, пострадавшим от природных катастроф в Иране, Грузии, США, Египте, Японии, Афганистане, Турции, Индии, Алжире — всего не перечислишь.



Вероника Скворцова, министр здравоохранения: «Леонид Михайлович всегда был первым в самых сложных ситуациях, при различных конфликтах, землетрясениях, наводнениях, терактах. Он — совесть не только медицинского сообщества, но и всех россиян».



Войн на его веку тоже было много: Карабах, Югославия, Чечня, Палестина. Работать приходилось между двух огней, и Рошаль несколько раз попадал в плен к боевикам, но даже они признавали его заслуги.



Когда террористы захватили «Норд-Ост», только доктору Рошалю они позволили приносить в здание медикаменты и помогать заложникам. Взамен, правда, заставили его лечить и самих боевиков.



Леонид Рошаль: «Среди них был один боевик с раненной рукой. Они сказали, что надо прооперировать его руку. Я принес медикаменты, в туалете на втором этаже сделали операционную. Я посмотрел, открыл эту рану и понял, что нажать на курок этой рукой он больше не сможет».



Сложное решение, но его надо было принять, чтобы получить возможность помочь захваченным детям. О терактах на Дубровке и в Беслане детский доктор мира говорить не любит. И правильно, в день рождения лучше вспоминать о хорошем. Например, о том, что талантливый человек — талантлив во всем.



Подробнее — в репортаже корреспондента НТВ Романа Соболя.