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    В Москве стартовал российско-японский форум «Точки соприкосновения». деловые новости, экономика и бизнес, Япония. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Москве стартовал российско-японский форум «Точки соприкосновения»

    В Москве стартовал российско-японский форум «Точки соприкосновения»

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    В Москве стартовал российско-японский форум «Точки соприкосновения»

    В Москве стартовал <nobr>российско-японский</nobr> форум «Точки соприкосновения»

      В Москве открылся 4-й Российско-японский форум «Точки соприкосновения». Особым гостем на нем стал генеральный секретарь правящей в Японии Либерально-демократической партии Тоси-хиро Никаи.

      Главная задача форума — обсудить новые перспективы сотрудничества. Россия и Япония ведут активный политический диалог, несмотря на непростую международную обстановку. Сегодня же должна состояться встреча Тосихиро Никаи с премьер-министром России Дмитрием Медведевым.

      Визит в Россию представительной японской делегации — это один из этапов подготовки к визиту премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Он посетит Петербургский международный экономический форум в конце мая.

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