В Москве стартовал российско-японский форум «Точки соприкосновения»

В Москве открылся 4-й Российско-японский форум «Точки соприкосновения». Особым гостем на нем стал генеральный секретарь правящей в Японии Либерально-демократической партии Тоси-хиро Никаи.

Главная задача форума — обсудить новые перспективы сотрудничества. Россия и Япония ведут активный политический диалог, несмотря на непростую международную обстановку. Сегодня же должна состояться встреча Тосихиро Никаи с премьер-министром России Дмитрием Медведевым.



Визит в Россию представительной японской делегации — это один из этапов подготовки к визиту премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Он посетит Петербургский международный экономический форум в конце мая.



