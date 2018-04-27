Все стадионы к ЧМ-2018 получили разрешения на эксплуатацию

Разрешение на ввод в эксплуатацию выдали стадиону в Самаре, который летом будет принимать матчи чемпионата мира по футболу.
Новая арена вмещает 45 тыс. зрителей. Площадь объекта составляет 156 тыс. кв. метров, а его высота — 60 метров. Как отметил министр спорта Павел Колобков, строители учли, что аэрокосмическая отрасль является достоянием Самары. Поэтому арену было решено сделать похожей на космический корабль и расположить на самой высокой точке города.
Тестовый матч на новом стадионе проведут 28 апреля — там сыграют «Крылья Советов» (Самара) и «Факел» (Воронеж). Во время ЧМ-2018 в Самаре сыграют сборные Коста-Рики и Сербии, Дании и Австралии, Уругвая и России, а также Сенегала и Колумбии. Кроме того, на арене пройдут матчи 1/8 финала и четвертьфинала. А после окончания мундиаля «Самара Арена» станет домашним стадионом «Крыльев Советов», сообщили в Минспорта.
Арена в Самаре стала последним из 12 стадионов, подготовленных к мировому футбольному первенству.
Первый в истории чемпионат мира по футболу в России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Встречи будут принимать Москва, Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Екатеринбург и Сочи.
На групповом этапе соперниками российской сборной будут команды Саудовской Аравии, Уругвая и Египта.
Тестовый матч на новом стадионе проведут 28 апреля — там сыграют «Крылья Советов» (Самара) и «Факел» (Воронеж). Во время ЧМ-2018 в Самаре сыграют сборные Коста-Рики и Сербии, Дании и Австралии, Уругвая и России, а также Сенегала и Колумбии. Кроме того, на арене пройдут матчи 1/8 финала и четвертьфинала. А после окончания мундиаля «Самара Арена» станет домашним стадионом «Крыльев Советов», сообщили в Минспорта.
Арена в Самаре стала последним из 12 стадионов, подготовленных к мировому футбольному первенству.
Первый в истории чемпионат мира по футболу в России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Встречи будут принимать Москва, Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Екатеринбург и Сочи.
На групповом этапе соперниками российской сборной будут команды Саудовской Аравии, Уругвая и Египта.
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