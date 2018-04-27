Аргентинское председательство «Деловой двадцатки» проведет региональный форум в Петербурге

В рамках Петербургского международного экономического форума состоится региональный консультативный форум «Деловой двадцатки» (B20) на тему «Цифровизация — двигатель роста и инклюзивного развития».

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Один из ключевых вопросов на повестке форума — как сделать так, чтобы цифровая трансформация стала движущей силой глобального, инновационного, инклюзивного и устойчивого роста. Участники обсудят новые модели ведения бизнеса и государственной политики, необходимые для достижения этой цели, шаги по развитию цифровой инфраструктуры, цифровой грамотности и соответствующих навыков, а также направления сотрудничества государств и частного сектора по преодолению технологического разрыва. Результаты дискуссии будут учтены при доработке рекомендаций B20, которые будут согласованы к саммиту B20 осенью 2018 года в Буэнос-Айресе.



Президент РСПП Александр Шохин рассказал о деталях мероприятия.



Александр Шохин: «В рамках регионального консультативного форума „Деловой двадцатки“ будут обсуждаться ключевые сегодня вопросы цифровизации и развития человеческого капитала. „Деловая двадцатка“ — важный международный формат взаимодействия, который дает возможность сформулировать позиции бизнеса по важнейшим проблемам экономической политики и предложить решения для лидеров „Группы двадцати“. Перед участниками форума B20 выступят в том числе председатель „Деловой двадцатки“ в рамках аргентинского председательства Даниэль Фунес де Риоха, президент Международной организации работодателей (МОР) Эрол Киресепи, главы ведущих инновационных компаний и работодательских организаций из стран-членов „Группы двадцати“».



В работе сессии примут участие председатель совета директоров группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг, председатель комитета Делового совета ЕАЭС по цифровой повестке Владимир Басько, президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский. Среди иностранных участников президент Конфедерации индийской промышленности Ракеш Бхарти Миттал, заместитель председателя правления, сменный председатель Huawei Technologies Co. Ltd. Го Пин, со-председатель Круглого стола промышленников России и ЕС, председатель правления Carlsberg Кейс ’т Харт и другие.