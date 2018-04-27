Лидер оппозиции заявил о двухдневной приостановке протестов в Ереване

Сегодня лидер оппозиции Армении Никол Пашинян заявил о приостановке протестов в Ереване на два ближайших дня. По его словам, акции временно переместятся в другие города.
Об этом оппозиционер сообщил на пресс-конференции после того, как исполняющий обязанности премьера страны Карапетян отказался вести с ним переговоры в присутствии журналистов и заявил, что такой формат диалога ни к чему не приведет.
В результате Пашинян потребовал от врио премьера уйти в отставку. А в противном случае пообещал бойкотировать возможные внеочередные парламентские выборы. Оппозиция может прибегнуть к блокированию зданий с избирательными участками.
Внеочередные выборы нового главы кабинета министров Армении назначены на 1 мая. Они будут проведены открытым голосованием в парламенте. Ранее в правящей Республиканской партии сообщили, что согласны и на досрочные парламентские выборы, но строго согласно Конституции страны.
В результате Пашинян потребовал от врио премьера уйти в отставку. А в противном случае пообещал бойкотировать возможные внеочередные парламентские выборы. Оппозиция может прибегнуть к блокированию зданий с избирательными участками.
Внеочередные выборы нового главы кабинета министров Армении назначены на 1 мая. Они будут проведены открытым голосованием в парламенте. Ранее в правящей Республиканской партии сообщили, что согласны и на досрочные парламентские выборы, но строго согласно Конституции страны.
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