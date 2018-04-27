Пироман чуть не сжег целый поселок в Амурской области

В Амурской области, где из-за лесных пожаров введен режим чрезвычайной ситуации, несколько часов спасали от сильнейшего пожара поселок Кантон-Коммуна .

Огонь стремительно захватил огромные площади сухой травы и подобрался вплотную к жилью, улицы затянуло дымом. Пожарным мешал штормовой ветер: пока они вручную тушили в одном месте, пламя перебрасывалось в другое. На помощь пришли добровольцы, а также самолет, который сбросил воду и окончательно устранил угрозу.



Местные жители уверены, что причина возгорания — поджог. Власти региона даже пообещали премии тем, кто поможет найти виновных. Возможно, поимке пироманов поспособствует военная авиация. К воздушной разведке подключили боевые вертолеты. Экипажи находят самые опасные очаги, и доставляют в труднодоступные районы пожарный десант.



Всего в России площадь полыхающих лесов возросла за сутки на треть и приблизилась к 150 тысячам гектаров.