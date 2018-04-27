Мень поручил проверить «нарисованную» детскую площадку в Кузбассе

Глава Минстроя Михаил Мень поручил проверить информацию о том, что фотография благоустроенной детской площадки в поселке Белогорск Кемеровской области сделана с помощью компьютерной программы.
Накануне в местных СМИ появились публикации о том, что фотографии выполненных работ по благоустройству общественной территории — детской площадки — в кузбасском поселке Белогорск, размещенные на официальном сайте администрации Тисульского района, не соответствуют реальности. Авторы заявляют, что тренажеры установлены на камнях, а резиновое покрытие под ними «дорисовано в фотошопе».
На ситуацию обратил внимание глава Минстроя Михаил Мень. Он поручил проверить информацию. Об этом министр написал в Twitter своему заму Андрею Чибису.
Также информацию о нарисованной площадке собирается проверить и областной департамент ЖКХ. «Материалы будут переданы в правоохранительные органы, если информация подтвердится», — сообщил представитель ведомства РИА Новости.
Тем временем глава поселка Сергей Кирпичников в интервью радиостанции «Говорит Москва» заявил, что «проблема выеденного яйца не стоит»: якобы рабочие не смогли вовремя уложить резиновое покрытие из-за плохих погодных условий. Кирпичников признался, что чиновники действительно использовали компьютерную программу, чтобы сдать площадку. Однако у администрации есть гарантийное письмо подрядчика о том, что после 20 мая резиновые квадраты, которые сейчас хранятся на складе, будут смонтированы.
На ситуацию обратил внимание глава Минстроя Михаил Мень. Он поручил проверить информацию. Об этом министр написал в Twitter своему заму Андрею Чибису.
Также информацию о нарисованной площадке собирается проверить и областной департамент ЖКХ. «Материалы будут переданы в правоохранительные органы, если информация подтвердится», — сообщил представитель ведомства РИА Новости.
Тем временем глава поселка Сергей Кирпичников в интервью радиостанции «Говорит Москва» заявил, что «проблема выеденного яйца не стоит»: якобы рабочие не смогли вовремя уложить резиновое покрытие из-за плохих погодных условий. Кирпичников признался, что чиновники действительно использовали компьютерную программу, чтобы сдать площадку. Однако у администрации есть гарантийное письмо подрядчика о том, что после 20 мая резиновые квадраты, которые сейчас хранятся на складе, будут смонтированы.
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