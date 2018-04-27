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    Россия с 1 мая снимает ограничения на ввоз помидоров из Турции

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    Россия с 1 мая снимает ограничения на ввоз помидоров из Турции

    Россия с 1 мая снимает ограничения на ввоз помидоров из Турции

    Россельхознадзор принял решение отменить ограничения, связанные с поставками томатов из Турции.

    Как заявили в ведомстве, решено с 1 мая разрешить поставлять в Россию помидоры из всех мест производства, свободных от томатной моли.

    При этом в Россельхознадзоре отметили, что карантинный контроль на границе будет осуществляться совместно с министерством продовольствия Турции.

    Ранее на этой неделе стало известно, что Россельхознадзор разрешил поставлять томаты с еще пяти турецких предприятий. Таким образом, ввозить помидоры разрешили 20 турецким компаниям.

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    Напомним, запрет на поставки турецких томатов на российский рынок был введен в ответ на атаку турецких ВВС на российский Су-24 в Сирии. В ноябре прошлого года правительство разрешило ввоз томатов из Турции в пределах определенного объема, утвержденного Минсельхозом РФ.

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