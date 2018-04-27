Самарская коза предсказала победу сборной Бельгии на ЧМ-2018

Обитательница Самарского зоопарка коза Забияка — оракул
ЧМ-2018 — определила предполагаемого победителя мирового футбольного первенства, которое пройдет этим летом в России.
Забияке предложили выбрать победителя среди команд России, Франции, Аргентины, Бельгии, Германии и Бразилии. Отмечается, что коза, не сомневаясь, выбрала миску, на которой был изображен флаг Бельгии. После этого Забияка пожевала корм из соседней чашки с флагом Франции, передает «Интерфакс».
Из сообщения пресс-службы зоопарка Самары: «Согласно турнирной сетке, не исключено, что в финал мундиаля выйдут эти команды».
Ранее коза Забияка верно предсказала исход контрольных матчей сборной России с командами Франции и Бразилии.
Ранее сообщалось, что с 18 апреля на сайте Международной федерации футбола стартовал заключительный этап продажи билетов на чемпионат мира — 2018. Всего для продажи в течение двух недель будет доступно 2,7 миллиона билетов.
Из сообщения пресс-службы зоопарка Самары: «Согласно турнирной сетке, не исключено, что в финал мундиаля выйдут эти команды».
Ранее коза Забияка верно предсказала исход контрольных матчей сборной России с командами Франции и Бразилии.
Ранее сообщалось, что с 18 апреля на сайте Международной федерации футбола стартовал заключительный этап продажи билетов на чемпионат мира — 2018. Всего для продажи в течение двух недель будет доступно 2,7 миллиона билетов.
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