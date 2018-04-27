В Москве у метро нашли сумку с удостоверением ФСБ, ключами и печатями

В центре столицы у станции метро нашли кожаную сумку, в которой были личные документы, а также удостоверение ФСБ, ключи и печати.
Как сообщает агентство «Москва», сумку нашел один из пассажиров метро возле станции «Китай-город» вечером 26 апреля. Мужчина передал находку сотруднице полиции.
В сумке оказались личные и служебные документы, в том числе паспорт, удостоверение военнослужащего и удостоверение ФСБ России, а также водительские права, пропуски, ключи, печати и справки.
Сейчас правоохранители выясняют, при каких обстоятельствах сумка была потеряна и ищут ее владельца.
В сумке оказались личные и служебные документы, в том числе паспорт, удостоверение военнослужащего и удостоверение ФСБ России, а также водительские права, пропуски, ключи, печати и справки.
Сейчас правоохранители выясняют, при каких обстоятельствах сумка была потеряна и ищут ее владельца.
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