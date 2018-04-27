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    Вандалы обрушили рубль в Сыктывкаре

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    Вандалы обрушили рубль в Сыктывкаре

    Вандалы обрушили рубль в Сыктывкаре

    Вандалы разбили арт-объект «Знак рублю» на Стефановской площади Сыктывкара.

    После нашествия вандалов арт-объект из стекла и металла буквально рассыпался на кусочки. В пьедестале, на котором стоял памятник, появилась трещина, вокруг разлетелись осколки стекла. Сам «рубль» нашли на земле и передали на экспертизу.

    В местной полиции сейчас изучают записи с камер видеонаблюдения. Говорят, что они были направлены как раз на то место, где стоял арт-объект, так что личности вандалов, скорее всего, удастся установить.

    Памятник рублю установили напротив здания банка на Стефановской площади Сыктывкара в 2015 году. Арт-объект был создан для популяризации национальной валюты.

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