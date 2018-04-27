В Таиланде без вести пропала россиянка, имеющая проблемы с памятью

Полиция Таиланда ведет поиски россиянки Инны Обуховой, пропавшей несколько дней назад на острове Самуи на юге королевства.
Известно, что в отеле, где проживала россиянка, остались ее вещи, а саму туристку сотрудники гостиницы последний раз видели 21 апреля, передает ТАСС.
Владимир Соснов, заведующий консульским отделом посольства РФ: «Поиски россиянки ведутся, но пока каких-либо данных о ее местоположении нет».
В социальных сетях опубликована информация об Инне Обуховой. Отмечается, что россиянка имела «небольшие проблемы с памятью» и принимала медицинские препараты. Девушка, по данным родственников, не имела пристрастия ни к наркотикам, ни к алкоголю, умела плавать и интересовалась медитациями.
Из сообщения родных Инны Обуховой: «Последнее время была напугана, жаловалась на одиночество. 20 апреля ездила на экскурсию к Биг Будде, вернулась во второй половине дня в отель и вела себя там абсолютно неадекватно, но без агрессии. В этот же вечер собрала чемодан и пыталась выехать из отеля, но ее остановили и отправили обратно в номер. На следующее утро была совершенно отрешенной, не реагировала на обращения, как под гипнозом. В 10 утра вышла из отеля. Вещи, телефон, фотоапарат, лекарства остались в номере. С собой унесла паспорт и остаток денег».
Родные туристки ведут свой поиск. Сообщается, что в Таиланд на днях вылетает отец пропавшей девушки.
Владимир Соснов, заведующий консульским отделом посольства РФ: «Поиски россиянки ведутся, но пока каких-либо данных о ее местоположении нет».
В социальных сетях опубликована информация об Инне Обуховой. Отмечается, что россиянка имела «небольшие проблемы с памятью» и принимала медицинские препараты. Девушка, по данным родственников, не имела пристрастия ни к наркотикам, ни к алкоголю, умела плавать и интересовалась медитациями.
Из сообщения родных Инны Обуховой: «Последнее время была напугана, жаловалась на одиночество. 20 апреля ездила на экскурсию к Биг Будде, вернулась во второй половине дня в отель и вела себя там абсолютно неадекватно, но без агрессии. В этот же вечер собрала чемодан и пыталась выехать из отеля, но ее остановили и отправили обратно в номер. На следующее утро была совершенно отрешенной, не реагировала на обращения, как под гипнозом. В 10 утра вышла из отеля. Вещи, телефон, фотоапарат, лекарства остались в номере. С собой унесла паспорт и остаток денег».
Родные туристки ведут свой поиск. Сообщается, что в Таиланд на днях вылетает отец пропавшей девушки.
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