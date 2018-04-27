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    В Петербурге девочка отдала украшения на 420 тысяч рублей за снятие порчи

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    В Петербурге девочка отдала украшения на 420 тысяч рублей за снятие порчи

    В Петербурге девочка отдала украшения на 420 тысяч рублей за снятие порчи

    В Петербурге ищут женщину, которая под предлогом снятия порчи похитила у 14-летней девочки драгоценности стоимостью более 400 тысяч рублей.

    В полиции Северной столицы, рассказали, что жертвой мошенницы стала 14-летняя школьница. Девочка поверила, что на ней и ее родителях лежит порча и передала злоумышленнице семейные драгоценности. За это та якобы обещала снять проклятие с ребенка и ее близких.

    В результате семья лишилась двух цепочек, обручального кольца, кулона, кольца с фианитом, креста и перстня на сумму 420 тысяч рублей.

    По данному факту проводится проверка. Мошенницу ищет полиция, сообщает РИА Новости.

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