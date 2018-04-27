СК: найденные мертвыми в Нижегородской области дети были убиты

Уголовное дело об убийстве возбуждено после обнаружения тел двух детей в Нижегородской области.
Как сообщили в нижегородском управлении СКР, пока определить точный возраст и пол детей, которых нашли мертвыми после тушения пожара, не получается. Однако уже сейчас можно сказать, что речь идет не о детской шалости с огнем, а о криминале.
Также в ведомстве отметили, что сейчас сыщики продолжают работать на месте происшествия. Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство малолетних», передает РИА Новости.
Напомним, тела двух маленьких детей были обнаружены этой ночью после тушения пожара в заброшенном здании овощехранилища в Семёновском районе Нижегородской области. Сообщалось, что погибшим на вид меньше семи лет.
Также в ведомстве отметили, что сейчас сыщики продолжают работать на месте происшествия. Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство малолетних», передает РИА Новости.
Напомним, тела двух маленьких детей были обнаружены этой ночью после тушения пожара в заброшенном здании овощехранилища в Семёновском районе Нижегородской области. Сообщалось, что погибшим на вид меньше семи лет.
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