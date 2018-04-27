В Казани во время погони за драгдилером погиб полицейский: видео

ДТП в Казани попало в объектив камеры видеонаблюдения. Пострадали три человека — два полицейских и нарушитель, за которым была организована погоня. Позже один из пострадавших инспекторов скончался в больнице.

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полиция

Превысивший скорость водитель BMW спровоцировал аварию, в которую попал он сам и несколько сотрудников ДПС. Иномарка проскочила на красный свет и врезалась в патрульный автомобиль на одном из перекрестков. Происшествие сняла камера наблюдения.



Из сообщения полиции Казани: «Неоднократно нарушая правила, не соблюдая предписания дорожных знаков и подвергая риску жизнь и здоровье других участников дорожного движения мужчина продолжил движение. Иномарка выехала на запрещающий сигнал светофора. В результате было совершено столкновение с патрульным автомобилем „Лада Приора“, который следовал во встречном направлении с включенными проблесковыми маячками».



Один из раненых полицейских скончался в больнице.



Правонарушителем оказался 31-летний житель Казани, ранее судимый за преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков.