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    В Казани во время погони за драгдилером погиб полицейский: видео. ДТП, Казань, полиция. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Казани во время погони за драгдилером погиб полицейский: видео

    В Казани во время погони за драгдилером погиб полицейский: видео

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    В Казани во время погони за драгдилером погиб полицейский: видео

    В Казани во время погони за драгдилером погиб полицейский: видео

      ДТП в Казани попало в объектив камеры видеонаблюдения. Пострадали три человека — два полицейских и нарушитель, за которым была организована погоня. Позже один из пострадавших инспекторов скончался в больнице.

      Превысивший скорость водитель BMW спровоцировал аварию, в которую попал он сам и несколько сотрудников ДПС. Иномарка проскочила на красный свет и врезалась в патрульный автомобиль на одном из перекрестков. Происшествие сняла камера наблюдения.

      Из сообщения полиции Казани: «Неоднократно нарушая правила, не соблюдая предписания дорожных знаков и подвергая риску жизнь и здоровье других участников дорожного движения мужчина продолжил движение. Иномарка выехала на запрещающий сигнал светофора. В результате было совершено столкновение с патрульным автомобилем „Лада Приора“, который следовал во встречном направлении с включенными проблесковыми маячками».

      Один из раненых полицейских скончался в больнице.

      Правонарушителем оказался 31-летний житель Казани, ранее судимый за преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков.

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