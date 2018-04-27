Два самолета поразило молниями при вылете из Шереметьево

Два самолета при вылете из московского аэропорта Шереметьево поразило молниями. Одному самолету пришлось вернуться в аэропорт.
Молнии поразили два самолета на вылете из московского аэропорта Шереметьево. Об этом в пятницу сообщил «Интерфаксу» источник в экстренных службах. Оба инцидента произошли накануне.
Одному из самолетов даже пришлось прервать полет и вернуться в аэропорт.
Источник: «Небольшой самолет Bombardier бизнес авиации выполнял рейс из Мюнхена с дозаправкой в „Шереметьево“. После доклада командира о поражении молнией экипаж получил настоятельную рекомендацию вернутся в аэропорт вылета, чтобы оценить степень повреждений».
Второй самолет, пассажирский Airbus A320, выполнявший рейс из Москвы в Ниццу, серьезных повреждений не получил и продолжил полет, добавил собеседник агентства.
Одному из самолетов даже пришлось прервать полет и вернуться в аэропорт.
Источник: «Небольшой самолет Bombardier бизнес авиации выполнял рейс из Мюнхена с дозаправкой в „Шереметьево“. После доклада командира о поражении молнией экипаж получил настоятельную рекомендацию вернутся в аэропорт вылета, чтобы оценить степень повреждений».
Второй самолет, пассажирский Airbus A320, выполнявший рейс из Москвы в Ниццу, серьезных повреждений не получил и продолжил полет, добавил собеседник агентства.
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