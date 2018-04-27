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    В МЧС предупредили о хакерских атаках на автомобили и медприборы

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    В МЧС предупредили о хакерских атаках на автомобили и медприборы

    В МЧС предупредили о хакерских атаках на автомобили и медприборы

    В МЧС предупредили, что хакерские атаки угрожают автомобилистам и больным россиянам.

    Как отметили в центре мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций МЧС «Антистихия», в 2018 году киберпреступники могут атаковать автомобили, в том числе отключить подушки безопасности, а также взять под контроль системы управления машиной и слежения за ее владельцем. Кроме того, кибератаки могут быть организованы на медицинские приборы.

    В связи с угрозой уже выпускаются предупреждения об уязвимостях, обнаруженных в устройствах и позволяющих хакерам вмешиваться в их работу, передает РИА Новости.

    При этом в центре «Антистихия» отметили, что только в прошлом году число кибератак на российские информационные объекты выросло более чем в четыре раза.

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