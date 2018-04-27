В саратовском городе Шиханы сносят НИИ, где якобы разрабатывался «Новичок»

В Шиханах сносят корпуса филиала НИИ органической химии и технологии в Шиханах, в котором, по мнению британских СМИ, якобы могли изготовить отравляющее вещество «Новичок».
Снос зданий НИИ производится потому, что в них велась работа с ядовитыми веществами и использовать помещения для чего-то еще больше нельзя, заявил в интервью РИА Новости глава закрытого саратовского города Шиханы Андрей Татаринов.
Андрей Татаринов, глава ЗАТО Шиханы: «ГосНИИОХТ — это институт, который сейчас, после завершения программы уничтожения химоружия, уничтожает сам себя. Сейчас там идет снос корпусов, весь строительный мусор проходит через высокотемпературные печи. Обожженный мусор складируется на специальном полигоне. Это все проводится с целью очистки территории института для последующего развития там какого-то нового производства».
Татаринов рассказал, что в институте работает около 200 жителей города. Сам институт состоит из нескольких корпусов. После сноса зданий территорию намерены использовать для развития новых производств.
Глава города добавил, что во времена СССР в институте действительно разрабатывалось химическое оружие. Однако оно никогда не хранилось в саратовских Шиханах и испытывалось, несмотря на то, что рядом с городом до сих пор существует военный полигон.
Андрей Татаринов: «Полигон до сих пор существует, он находится в ведении Минобороны, к нам он никакого отношения не имеет. Но насколько мне известно, в Шиханах никогда не проводились полигонные испытания химического оружия. Для этого были предназначены другие места».
Также, по данным Татаринова, уехавший в США Вил Мирзаянов и живущий в России Владимир Углев, выступающие экспертами по «Новичку», лгут, выдавая себя за его разработчиков.
Андрей Татаринов: «Все обвинения в адрес России от Мирзаянова, Углева, насколько я поузнавал у жителей города, которые с ними работали, несерьезны. Они выдают себя за экспертов, за создателей, но на самом деле лишь косвенно работали с программой по созданию боевых отравляющих веществ».
Глава администрации города Шиханы уверен, что отправление Скрипалей в британском Солсбери — это постановка.
Андрей Татаринов: «Помните, как они (эксперты) говорили, что если Скрипалей отравили „Новичком“, то это завершится летальным исходом? Но я изначально всех заверял, что, как только пройдут президентские выборы в России, Скрипали оживут. Возникает вопрос, а было ли покушение на их жизни?»
Ранее британские СМИ сообщали, что химическое вещество «Новичок», которым могли быть отравлены Скрипали, якобы произведено на объекте Шиханы в Саратовской области.
В английском городе Солсбери 4 марта были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон бездоказательно утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва же это категорически отрицает.
Андрей Татаринов, глава ЗАТО Шиханы: «ГосНИИОХТ — это институт, который сейчас, после завершения программы уничтожения химоружия, уничтожает сам себя. Сейчас там идет снос корпусов, весь строительный мусор проходит через высокотемпературные печи. Обожженный мусор складируется на специальном полигоне. Это все проводится с целью очистки территории института для последующего развития там какого-то нового производства».
Татаринов рассказал, что в институте работает около 200 жителей города. Сам институт состоит из нескольких корпусов. После сноса зданий территорию намерены использовать для развития новых производств.
Глава города добавил, что во времена СССР в институте действительно разрабатывалось химическое оружие. Однако оно никогда не хранилось в саратовских Шиханах и испытывалось, несмотря на то, что рядом с городом до сих пор существует военный полигон.
Андрей Татаринов: «Полигон до сих пор существует, он находится в ведении Минобороны, к нам он никакого отношения не имеет. Но насколько мне известно, в Шиханах никогда не проводились полигонные испытания химического оружия. Для этого были предназначены другие места».
Также, по данным Татаринова, уехавший в США Вил Мирзаянов и живущий в России Владимир Углев, выступающие экспертами по «Новичку», лгут, выдавая себя за его разработчиков.
Андрей Татаринов: «Все обвинения в адрес России от Мирзаянова, Углева, насколько я поузнавал у жителей города, которые с ними работали, несерьезны. Они выдают себя за экспертов, за создателей, но на самом деле лишь косвенно работали с программой по созданию боевых отравляющих веществ».
Глава администрации города Шиханы уверен, что отправление Скрипалей в британском Солсбери — это постановка.
Андрей Татаринов: «Помните, как они (эксперты) говорили, что если Скрипалей отравили „Новичком“, то это завершится летальным исходом? Но я изначально всех заверял, что, как только пройдут президентские выборы в России, Скрипали оживут. Возникает вопрос, а было ли покушение на их жизни?»
Ранее британские СМИ сообщали, что химическое вещество «Новичок», которым могли быть отравлены Скрипали, якобы произведено на объекте Шиханы в Саратовской области.
В английском городе Солсбери 4 марта были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон бездоказательно утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва же это категорически отрицает.
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