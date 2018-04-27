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    Россияне признались в любви к шуткам Петросяна и Задорнова

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    Россияне признались в любви к шуткам Петросяна и Задорнова

    Россияне признались в любви к шуткам Петросяна и Задорнова

    Россияне назвали самых популярных комиков и рассказали о любимых темах для шуток.

    Как свидетельствует опрос, проведенный Всероссийским центром общественного мнения (ВЦИОМ), больше всего россияне любят смеяться над анекдотами о жизни и на бытовые темы (12%). О любви к шуткам о политике заявили 7% участников опроса. При этом особенно популярна эта тема в Москве и Петербурге (10%), а также среди людей среднего возраста (9% среди 35–44-летних).

    А вот над шутками о сексе, тюрьме и исторических событиях россияне почти не смеются (менее 1%).

    Также участники опроса назвали самого популярного юмориста страны — им стал Михаил Задорнов (21%). В пятерку попали Евгений Петросян (19%), Владимир Винокур (11%), Михаил Жванецкий (7%) и Максим Галкин (6%).

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