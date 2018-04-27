Россияне признались в любви к шуткам Петросяна и Задорнова

Россияне назвали самых популярных комиков и рассказали о любимых темах для шуток.
Как свидетельствует опрос, проведенный Всероссийским центром общественного мнения (ВЦИОМ), больше всего россияне любят смеяться над анекдотами о жизни и на бытовые темы (12%). О любви к шуткам о политике заявили 7% участников опроса. При этом особенно популярна эта тема в Москве и Петербурге (10%), а также среди людей среднего возраста (9% среди
35–44-летних).
А вот над шутками о сексе, тюрьме и исторических событиях россияне почти не смеются (менее 1%).
Также участники опроса назвали самого популярного юмориста страны — им стал Михаил Задорнов (21%). В пятерку попали Евгений Петросян (19%), Владимир Винокур (11%), Михаил Жванецкий (7%) и Максим Галкин (6%).
А вот над шутками о сексе, тюрьме и исторических событиях россияне почти не смеются (менее 1%).
Также участники опроса назвали самого популярного юмориста страны — им стал Михаил Задорнов (21%). В пятерку попали Евгений Петросян (19%), Владимир Винокур (11%), Михаил Жванецкий (7%) и Максим Галкин (6%).
Комментарии