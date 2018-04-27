Петербургские онкологи устроили флешмоб в поддержку заболевшего коллеги

В Петербурге целая группа врачей-онкологов одновременно постриглась под ноль. Так медики поддержали коллегу, который много лет спасал от смерти своих пациентов, а месяц назад узнал о том, что болен сам. Он уже прошел курс химиотерапии со всеми известными последствиями, одно из которых — тотальное исчезновение шевелюры.

Молодые ребята кардинально меняют прическу под старый добрый хит группы «Оставшийся в живых». Молодые врачи-онкологи стригут волосы в знак солидарности со своим руководителем Андреем Павленко, у которого обнаружена агрессивная форма рака на поздней стадии.



Настоящая глубина идеи открывается понемногу. Андрей Павленко, руководитель онкоцентра комбинированных методов лечения, ведет блог, где рассказывает о каждом дне своей болезни. Но это не дневник размышлений и страданий безнадежного пациента, а руководство по выживанию. В прямом смысле. Как не повторить ошибку и обнаружить рак на ранней стадии, когда с ним можно справиться без малейшего ущерба. Как изменить существующие отношения между врачом и пациентом, чтобы линия фронта пролегала не между ними, а между людьми и болезнью.



А видео-флешмоб появился уже потом. Как способ привлечения внимания к тому, чем занимается Андрей Павленко.



Теперь пациенты петербургской клиники имени Пирогова с удивлением наблюдают в коридорах большое количество бритых наголо врачей-онкологов. Да и совещания в ординаторской теперь напоминают призывной пункт. В каком-то смысле это так и есть. Ведь в данном случае бритые головы специалистов — это не просто изменение формы, или внешности, а попытка изменения содержания. Самого подхода к лечению онкологических заболеваний.



Подробнее — в репортаже корреспондента НТВ Ильи Федосова.