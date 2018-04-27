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    В Северной Осетии вандалы пожарили шашлык на Вечном огне: видео. Великая Отечественная война, Северная Осетия, вандализм, памятники. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Северной Осетии вандалы пожарили шашлык на Вечном огне: видео

    В Северной Осетии вандалы пожарили шашлык на Вечном огне: видео

    3 комментария
    • Фото: МВД по республике Северная Осетия-Алания
    В Северной Осетии вандалы пожарили шашлык на Вечном огне: видео

    В Северной Осетии вандалы пожарили шашлык на Вечном огне: видео

    В Северной Осетии вандалы пожарили шашлык на Вечном огне: видео
    • Фото: МВД по республике Северная Осетия-Алания

      • Полицейские задержали вандалов, осквернивших памятник погибшим в годы Великой Отечественной.

      Злоумышленники устроили пикник у монумента на площади Победы в Моздоке. В частности, мужчины пожарили на Вечном огне мясо, а также оставили после себя кучу мусора.

      Оказалось, что застолье устроили местные жители 1974 и 1960 годов рождения, которые ранее были судимы. Теперь им грозит ответственность по статье «Вандализм», сообщили в УМВД по Северной Осетии.

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