В День Победы по Красной площади пройдут «Терминаторы» и боевые роботы

Лучшие образцы отечественной военной техники, от беспилотников до ядерных ракет, проследовали вблизи Кремля. Этой ночью на Красной площади состоялась первая ночная тренировка Парада Победы. Он будет одним из самых масштабных за последние годы: в смотре примут участие 12 с половиной тысяч человек, плюс свыше сотни бронемашин, зенитных комплексов и другого вооружения, в том числе сразу несколько новинок.

Лучшие образцы отечественной военной техники, от беспилотников до ядерных ракет, проследовали вблизи Кремля. Этой ночью на Красной площади состоялась первая ночная тренировка Парада Победы. Он будет одним из самых масштабных за последние годы: в смотре примут участие 12 с половиной тысяч человек, плюс свыше сотни бронемашин, зенитных комплексов и другого вооружения, в том числе сразу несколько новинок.



Это практически выставка под открытым небом. Так близко и так много военной техники в Москве можно увидеть всего четыре раза в год. Она еще не успевает доехать до Красной площади, а уже в топах соцсетей. Правда, наблюдать за такой силой хочется только со стороны.



В день первой ночной репетиции дорога от Мнёвников до Красной площади — словно подиум для новейшего российского вооружения. Зрителей этого ежегодного представления даже дождь не пугает. Главная площадь страны во время репетиции закрыта для зевак. Хоть одним глазком взглянуть на Парад Победы можно так — на пути следования по московским улицам.



Парад 2018 станет одним из самых масштабных. По Красной площади пройдут 12,5 тысячи человек. Впервые в строю курсанты Нахимовского училища из Севастополя. В соседней коробке — кадеты Московского президентского училища войск национальной гвардии. Для них шествие тоже дебютное.



А вот Сводный женский батальон уже проходил по столичной брусчатке. Правда в этом году он стал больше. Сразу 400 представительниц прекрасной половины Российской армии украсят парад 9 мая.



Самая зрелищная часть парада — проход техники в этом году многих приятно удивит. Вместе с уже привычными зрителю машинами на Красной площади покажут и новинки оборонной промышленности. Много новинок.



Некоторые из них до первой ночной репетиции держали в секрете. На предыдущих этапах подготовки часть вооружения прятали под чехлами. Больше, говорят военные, им скрывать нечего.



Названия некоторых новинок звучат так же громко и мощно, как и рев двигателей. «Уран», «Корсар», «Смерч» и даже «Терминатор». Техника и правда будто из недалекого будущего. 9 мая на Красную площадь выедут даже боевые роботы.



Впервые на параде появятся и отечественные беспилотники. Правда не в небе, а на специальных грузовых платформах. А вот воздушную часть парада на ночных репетициях не отрабатывают. Самолеты, в том числе и новый Су-57 пролетят над столицей только 4 мая. А за три дня до праздника Победы пройдет генеральный прогон парада с участием всей техники и личного состава.



Подробнее — в репортаже корреспондента НТВ Александра Терёхина.