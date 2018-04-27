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    На севере Москвы найдены три скелета жертв «лихих 90-х»

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    На севере Москвы найдены три скелета жертв «лихих 90-х»

    На севере Москвы найдены три скелета жертв «лихих <nobr>90-х»</nobr>

    Три скелета людей, предварительно, убитых в 90-е годы, нашли закопанными на севере Москвы.

    Кости и черепа обнаружили строители, которые проводили на Большой Академической улице земляные работы, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

    Источник: «Обнаружены скелетированные останки трех человек, убитых, по предварительным данным, еще в 90-е. На месте работает следственно-оперативная группа».

    Возбуждено уголовное дело об убийстве. Выясняется, кто и за что убил этих людей.

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