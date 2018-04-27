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    Тела двух детей нашли на овощехранилище в Нижегородской области

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    Тела двух детей нашли на овощехранилище в Нижегородской области

    Тела двух детей нашли на овощехранилище в Нижегородской области

    Обгоревшие тела двух малолетних детей были обнаружены этой ночью в заброшенном здании овощехранилища в Семёновском районе Нижегородской области.

    Тела детей нашли сотрудники пожарной охраны, которые прибыли на склад, получив сигнал о задымлении. На месте выяснилось, что пожара нет, возгорание было лишь на небольшой пощади, но именно там и обнаружили останки двоих детей, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.

    Дети пока не опознаны, на вид им меньше семи, сообщили в полиции.

    На месте сейчас работают следователи. В региональном управлении Следственного комитета от комментариев пока отказались.

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