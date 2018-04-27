Тела двух детей нашли на овощехранилище в Нижегородской области

Обгоревшие тела двух малолетних детей были обнаружены этой ночью в заброшенном здании овощехранилища в Семёновском районе Нижегородской области.
Тела детей нашли сотрудники пожарной охраны, которые прибыли на склад, получив сигнал о задымлении. На месте выяснилось, что пожара нет, возгорание было лишь на небольшой пощади, но именно там и обнаружили останки двоих детей, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Дети пока не опознаны, на вид им меньше семи, сообщили в полиции.
На месте сейчас работают следователи. В региональном управлении Следственного комитета от комментариев пока отказались.
Дети пока не опознаны, на вид им меньше семи, сообщили в полиции.
На месте сейчас работают следователи. В региональном управлении Следственного комитета от комментариев пока отказались.
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