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    Госдеп назвал страны, несогласные с США в Генассамблее ООН

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    Госдеп назвал страны, несогласные с США в Генассамблее ООН

    Госдеп назвал страны, несогласные с США в Генассамблее ООН

    Госдепартамент США составил доклад с перечислением стран, которые не разделяют взгляды Вашингтона в Генассамблее ООН.

    Согласно докладу, в прошлом году Генассамблея рассмотрела 93 проекта резолюции. При этом стран, голосовавших так же, как и США, оказалось на 10% меньше, чем в 2016 году.

    Из доклада Годепа США: «Американский народ платит 22% в бюджет ООН — больше, чем три последующих страны-донора вместе взятые. Несмотря на эту щедрость, другие в ООН голосовали вместе с нами только в 31% случаев. Это самый низкий показатель с 2016 года».

    В список государств, чьи взгляды максимально различались с США, вошли Зимбабве, Бурунди, Иран, Сирия, Венесуэла, Северная Корея, Туркмения, Куба, Боливия и ЮАР.

    В десятку стран, чьи решения при голосовании ГА ООН чаще всего совпадали с США, попали Израиль, Микронезия, Канада, Маршалловы острова, Австралия, Великобритания, Франция, Палау, Украина, Чехия.





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