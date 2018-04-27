Друг Джигарханяна рассказал о состоянии актера

Народный артист СССР Армен Джигарханян проведет в больнице несколько дней. В театр он может вернуться уже на следующей неделе.
Об этом рассказал РИА Новости друг артиста Артур Согомонян. По словам Согомоняна, врачи рекомендовали Джигарханяну госпитализацию из-за того, что он чувствовал слабость в последние несколько дней. Сейчас его состояние нормальное.
Артур Согомонян: «Врачи рекомендовали госпитализацию. Первые исследование никаких критических отклонений не обнаружили, но есть определенные проблемы. Ближайшие несколько дней Армен Борисович проведет в больнице. Надеюсь, на следующей неделе уже сможет вернуться в театр», — сказал Согомонян.
Ранее сообщалось, что Джигарханян был госпитализирован из-за проблем с сердцем. Позже источники в медицинских кругах сообщили, что актер в коме. Однако затем появилась информация, что состояние артиста стабильное и его готовят к переводу в одну из лучших клиник Москвы.
Напомним, это уже третья госпитализация артиста с начала текущего года. 17 января Джигарханяна доставили в больницу прямо из театра. А вскоре после выписки он вновь попал в клинику — актер оказался на больничной койке 31 января. Он был выписан 2 февраля.
Артур Согомонян: «Врачи рекомендовали госпитализацию. Первые исследование никаких критических отклонений не обнаружили, но есть определенные проблемы. Ближайшие несколько дней Армен Борисович проведет в больнице. Надеюсь, на следующей неделе уже сможет вернуться в театр», — сказал Согомонян.
Ранее сообщалось, что Джигарханян был госпитализирован из-за проблем с сердцем. Позже источники в медицинских кругах сообщили, что актер в коме. Однако затем появилась информация, что состояние артиста стабильное и его готовят к переводу в одну из лучших клиник Москвы.
Напомним, это уже третья госпитализация артиста с начала текущего года. 17 января Джигарханяна доставили в больницу прямо из театра. А вскоре после выписки он вновь попал в клинику — актер оказался на больничной койке 31 января. Он был выписан 2 февраля.
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