Житель Хабаровска отправил в суд письмо с обещанием убить судью

Следователи возбудили дело против
53-летнего хабаровчанина, который отправил в районный суд письмо с угрозами убить судью.
Электронное письмо с угрозами пришло на официальный сайт суда. По версии следствия, его написал мужчина, недовольный решением по гражданскому делу, которое вынес судья одного из районов города Хабаровска. В письме также содержалась нецензурная брань.
В настоящее время следствие устанавливает обстоятельства преступления. Подозреваемому грозит до трех лет лишения свободы, сообщает СУ СКР по региону.
В настоящее время следствие устанавливает обстоятельства преступления. Подозреваемому грозит до трех лет лишения свободы, сообщает СУ СКР по региону.
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