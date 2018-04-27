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    Житель Хабаровска отправил в суд письмо с обещанием убить судью

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    Житель Хабаровска отправил в суд письмо с обещанием убить судью

    Житель Хабаровска отправил в суд письмо с обещанием убить судью

    Следователи возбудили дело против 53-летнего хабаровчанина, который отправил в районный суд письмо с угрозами убить судью.

    Электронное письмо с угрозами пришло на официальный сайт суда. По версии следствия, его написал мужчина, недовольный решением по гражданскому делу, которое вынес судья одного из районов города Хабаровска. В письме также содержалась нецензурная брань.

    В настоящее время следствие устанавливает обстоятельства преступления. Подозреваемому грозит до трех лет лишения свободы, сообщает СУ СКР по региону.

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