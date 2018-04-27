В Москве ограничат продажу алкоголя на майские праздники

В праздничные дни в Москве ограничат продажу алкоголя. Под запрет попадут все виды спиртных напитков, в том числе пиво.
Как сообщается на портале мэра Москвы, с 29 апреля по 2 мая, а также в День Победы, 9 мая, купить спиртное нельзя будет в магазинах, расположенных поблизости от мест массовых гуляний — пешеходных улиц, площадей и парков.
Также в эти дни ограничат продажу напитков в стеклянной таре.
По словам главы департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы Владимира Черникова, это поможет избежать травматизма среди отдыхающих и послужит для профилактики правонарушений.
Напомним, 29 и 30 апреля, а также 1, 2 и 9 мая станут нерабочими днями. В эти дни в Москве пройдут более 300 крупных мероприятий, концертов и выступлений.
Также в эти дни ограничат продажу напитков в стеклянной таре.
По словам главы департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы Владимира Черникова, это поможет избежать травматизма среди отдыхающих и послужит для профилактики правонарушений.
Напомним, 29 и 30 апреля, а также 1, 2 и 9 мая станут нерабочими днями. В эти дни в Москве пройдут более 300 крупных мероприятий, концертов и выступлений.
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