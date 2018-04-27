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    Шойгу вручил награды российским военным журналистам. Минобороны РФ, Шойгу, журналистика, награды и премии. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВШойгу вручил награды российским военным журналистам

    Шойгу вручил награды российским военным журналистам

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    Шойгу вручил награды российским военным журналистам

    Шойгу вручил награды российским военным журналистам

    Шойгу вручил награды российским военным журналистам

      Министр обороны Сергей Шойгу наградил российских военных журналистов.

      По словам министра обороны, от профессионализма корреспондентов и операторов зависит престиж и честь не только Российской армии, но и всей страны.

      Медали вручили журналистам, которые отличились в Сирии. Наградили и журналистов НТВ — корреспондента Илью Ушенина и оператора Тимура Воронова. Осенью вместе с коллегами с телеканала «Звезда», они были ранены во время съемок в Дейр-Эз-Зоре.

      Ежегодное награждение военных журналистов проходит в рамках фестиваля «Медиа-Ас», который проводится Министерством обороны с 2015 года.

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