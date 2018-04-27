Шойгу вручил награды российским военным журналистам

Министр обороны Сергей Шойгу наградил российских военных журналистов.

По словам министра обороны, от профессионализма корреспондентов и операторов зависит престиж и честь не только Российской армии, но и всей страны.



Медали вручили журналистам, которые отличились в Сирии. Наградили и журналистов НТВ — корреспондента Илью Ушенина и оператора Тимура Воронова. Осенью вместе с коллегами с телеканала «Звезда», они были ранены во время съемок в Дейр-Эз-Зоре.



Ежегодное награждение военных журналистов проходит в рамках фестиваля «Медиа-Ас», который проводится Министерством обороны с 2015 года.