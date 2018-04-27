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    Грузовик опрокинулся на МКАД в районе Рублёво-Успенского шоссе. ДТП, МКАД, Москва, грузовики. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВГрузовик опрокинулся на МКАД в районе Рублёво-Успенского шоссе

    Грузовик опрокинулся на МКАД в районе Рублёво-Успенского шоссе

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    Грузовик опрокинулся на МКАД в районе <nobr>Рублёво-Успенского</nobr> шоссе

    Грузовик опрокинулся на МКАД в районе Рублёво-Успенского шоссе

    Грузовик опрокинулся на МКАД в районе <nobr>Рублёво-Успенского</nobr> шоссе

      КамАЗ с песком опрокинулся на МКАД в районе Рублево-Успенского шоссе. В результате аварии движение ограничено. Об этом сообщили в столичном управлении ГИБДД.

      ГИБДД: «На внутренней стороне 60-го километра МКАД опрокинулся грузовой автомобиль КамАЗ с песком. В результате песок из грузовика рассыпался по двум полосам дороги. Движение по трем полосам МКАД временно ограничено».

      По предварительной информации, в аварии никто не пострадал, передает ТАСС. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Пробка в районе ДТП растянулась на 5 километров.

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