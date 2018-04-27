Грузовик опрокинулся на МКАД в районе Рублёво-Успенского шоссе

КамАЗ с песком опрокинулся на МКАД в районе
Рублево-Успенского шоссе. В результате аварии движение ограничено. Об этом сообщили в столичном управлении ГИБДД.
ГИБДД: «На внутренней стороне 60-го километра МКАД опрокинулся грузовой автомобиль КамАЗ с песком. В результате песок из грузовика рассыпался по двум полосам дороги. Движение по трем полосам МКАД временно ограничено».
По предварительной информации, в аварии никто не пострадал, передает ТАСС. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Пробка в районе ДТП растянулась на 5 километров.
По предварительной информации, в аварии никто не пострадал, передает ТАСС. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Пробка в районе ДТП растянулась на 5 километров.
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