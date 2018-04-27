Во Владивостоке ребенок погиб из-за неосторожного обращения с травматом

Во Владивостоке 11-летний школьник случайно выстрелил себе в голову из травматического пистолета. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СК. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Из сообщения пресс-службы: «26 апреля 2018 года в одной из квартир дома во Фрунзенском районе города Владивостока 11-летний мальчик, играя неосторожно оставленным кем-то из взрослых травматическим пистолетом, произвел выстрел себе в область головы. Ребенок доставили в медучреждение, однако спасти его не удалось. От полученных травм он умер. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело».



Дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности». Назначены судебные экспертизы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

