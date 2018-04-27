Ким Чен Ын выехал из Пхеньяна на встречу с президентом Южной Кореи

Северокорейский лидер Ким Чен Ын выехал из Пхеньяна и направился в пограничный пункт Пханмунджом, где состоится встреча на высшем уровне с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.
Как сообщает агентство ЦТАК, Ким Чен Ын планирует обсудить со своим южнокорейским коллегой «широкий спектр вопросов, направленных на улучшение двусторонних отношений, установление мира, процветания и объединение Корейского полуострова».
Уточняется, что о результатах переговоров лидер Северной Кореи объявит лично.
Напомним, Сеул и Пхеньян договорились провести третий корейский саммит, чтобы смягчить военное напряжение и начать консультации, в том числе, по вопросу ядерного разоружения.
Уточняется, что о результатах переговоров лидер Северной Кореи объявит лично.
Напомним, Сеул и Пхеньян договорились провести третий корейский саммит, чтобы смягчить военное напряжение и начать консультации, в том числе, по вопросу ядерного разоружения.
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