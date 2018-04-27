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    Опубликованы фотографии со встречи Помпео и Ким Чен Ына

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    • Фото: whitehouse.gov
    Опубликованы фотографии со встречи Помпео и Ким Чен Ына

    Опубликованы фотографии со встречи Помпео и Ким Чен Ына

    Опубликованы фотографии со встречи Помпео и Ким Чен Ына
  • Фото: whitehouse.gov

    • Белый дом опубликовал фотографии со встречи экс-главы ЦРУ, а теперь госсекретаря США Майкла Помпео с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

    На фотографиях Помпео и Ким Чен Ын пожимают друг другу руки на фоне интерьеров резиденции северокорейского лидера.


    Сара Сандерс, пресс-секретарь Белого дома: «Замечательно, что госсекретаря Помпео утвердили. Его отличная работа поможет президенту в его усилиях по денуклеаризации Корейского полуострова».

    Ранее президент США Дональд Трамп подтвердил, что еще до утверждения в должности Помпео провел встречу с Ким Чен Ыном. Теперь дело за самим американским лидером. Он уже заявил, что его встреча с северокорейским коллегой состоится очень скоро, так как Пхеньян в этом очень заинтересован.

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