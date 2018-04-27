Опубликованы фотографии со встречи Помпео и Ким Чен Ына

Белый дом опубликовал фотографии со встречи
экс-главы ЦРУ, а теперь госсекретаря США Майкла Помпео с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.
На фотографиях Помпео и Ким Чен Ын пожимают друг другу руки на фоне интерьеров резиденции северокорейского лидера.
Сара Сандерс, пресс-секретарь Белого дома: «Замечательно, что госсекретаря Помпео утвердили. Его отличная работа поможет президенту в его усилиях по денуклеаризации Корейского полуострова».
Ранее президент США Дональд Трамп подтвердил, что еще до утверждения в должности Помпео провел встречу с Ким Чен Ыном. Теперь дело за самим американским лидером. Он уже заявил, что его встреча с северокорейским коллегой состоится очень скоро, так как Пхеньян в этом очень заинтересован.
Great to have Secretary Pompeo confirmed. He will do an excellent job helping @POTUS lead our efforts to denuclearize the Korean Peninsula. (photos from previously confirmed Easter weekend trip) pic.twitter.com/o4RNDKVmah— Sarah Sanders (@PressSec) 26 апреля 2018 г.
Сара Сандерс, пресс-секретарь Белого дома: «Замечательно, что госсекретаря Помпео утвердили. Его отличная работа поможет президенту в его усилиях по денуклеаризации Корейского полуострова».
Ранее президент США Дональд Трамп подтвердил, что еще до утверждения в должности Помпео провел встречу с Ким Чен Ыном. Теперь дело за самим американским лидером. Он уже заявил, что его встреча с северокорейским коллегой состоится очень скоро, так как Пхеньян в этом очень заинтересован.
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