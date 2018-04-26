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    Источник: Армен Джигарханян вышел из комы

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Сергей Пятаков
    Источник: Армен Джигарханян вышел из комы

    Источник: Армен Джигарханян вышел из комы

    Источник: Армен Джигарханян вышел из комы
  • Фото: РИА Новости © 2018, Сергей Пятаков

    • Народный артист СССР Армен Джигарханян, который сегодня был доставлен в одну из столичных клиник в состояния комы, пришел в себя.

    Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских кругах, состояние артиста стабильное.

    Источник: «Армен Борисович вышел из комы и находится сейчас в сознании, состояние артиста стабильное. Завтра его переведут в одну из лучших столичных клиник».

    Он также уточнил, что диагноз Джигарханяна пока не установлен.

    Ранее сообщалось, что у актера возникли проблемы с сердцем — у него случился инфаркт.

    Это уже третья госпитализация артиста с начала текущего года. 17 января Джигарханяна доставили в больницу прямо из театра. А вскоре после выписки он вновь попал в клинику — актер оказался на больничной койке 31 января. Он был выписан 2 февраля.

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