Дуров: интересующие ФСБ номера не были привязаны к Telegram

Часть мобильных номеров из поступившего от ФСБ запроса не имела аккаунтов в Telegram. Об этом заявил создатель мессенджера Павел Дуров.
Павел Дуров, создатель Telegram: «Даже если бы запрос ФСБ ограничивался помощью в поимке шести террористов, участвовавших в теракте в Петербурге, мы вряд ли могли быть полезны: часть интересующих ФСБ мобильных номеров никогда не имела аккаунтов в Telegram, другая их часть была автоматически удалена за неактивностью еще в прошлом году».
Он также добавил, что, согласно материалам дела, ставшим доступными Republic.ru в октябре, для координации теракта в большей степени использовался не Telegram, а WhatsApp.
Кроме того, по словам Дурова, компромисс с Роскомнадзором невозможен еще и по чисто техническим причинам. Он пояснил, что современные мессенджеры не могут передать ФСБ ключи для расшифровки переписки своих пользователей из-за особенностей шифрования.
Павел Дуров: «Многие спрашивают, возможен ли был некий компромисс. Думаю, что едва ли. Ключи для расшифровки переписки всех своих пользователей ни Telegram, ни другие мессенджеры не могли бы выдать при всем желании. Это обусловлено техническими особенностями шифрования в 2018 году».
Напомним, решение о блокировке Telegram в России было принято судом в связи с тем, что руководство мессенджера не выполнило требование ФСБ о передаче ключей шифрования к переписке пользователей.
Попытки заблокировать мессенджер продолжаются уже вторую неделю. При этом действия Роскомнадзора вызвали сбои в работе ряда других компаний и приложений. Замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин заявил, что ограничение доступа к мессенджеру в России переросло в противодействие с мировыми IT-гигантами, которые, по его словам, оказывают содействие мессенджеру.
В связи с большим количеством жалоб от пользователей Роскомнадзор решил перейти к «точечным» блокировкам Telegram. В ведомстве пообещали, что не будут веерно вносить в реестр запрещенной информации крупные подсети.
Он также добавил, что, согласно материалам дела, ставшим доступными Republic.ru в октябре, для координации теракта в большей степени использовался не Telegram, а WhatsApp.
Кроме того, по словам Дурова, компромисс с Роскомнадзором невозможен еще и по чисто техническим причинам. Он пояснил, что современные мессенджеры не могут передать ФСБ ключи для расшифровки переписки своих пользователей из-за особенностей шифрования.
Павел Дуров: «Многие спрашивают, возможен ли был некий компромисс. Думаю, что едва ли. Ключи для расшифровки переписки всех своих пользователей ни Telegram, ни другие мессенджеры не могли бы выдать при всем желании. Это обусловлено техническими особенностями шифрования в 2018 году».
Напомним, решение о блокировке Telegram в России было принято судом в связи с тем, что руководство мессенджера не выполнило требование ФСБ о передаче ключей шифрования к переписке пользователей.
Попытки заблокировать мессенджер продолжаются уже вторую неделю. При этом действия Роскомнадзора вызвали сбои в работе ряда других компаний и приложений. Замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин заявил, что ограничение доступа к мессенджеру в России переросло в противодействие с мировыми IT-гигантами, которые, по его словам, оказывают содействие мессенджеру.
В связи с большим количеством жалоб от пользователей Роскомнадзор решил перейти к «точечным» блокировкам Telegram. В ведомстве пообещали, что не будут веерно вносить в реестр запрещенной информации крупные подсети.
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