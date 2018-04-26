МЧС: пожар на заводе в Балашихе потушен

Пожарные справились с огнем на территории Балашихинского
литейно-механического завода.
ГУ МЧС по Московской области: «Пожар ликвидирован. Возгорание мусора происходило на открытой площадке завода».
Ранее возгорание было локализовано на площади 100 квадратных метров. По данным спасателей, пострадавших нет, передает ТАСС.
ОАО «Балашихинский литейно-механический завод» расположено на шоссе Энтузиастов. Это предприятие по производству титанового, алюминиевого, магниевого фасонного литья с возможностью высокоточной обработки всех металлов.
Ранее возгорание было локализовано на площади 100 квадратных метров. По данным спасателей, пострадавших нет, передает ТАСС.
ОАО «Балашихинский литейно-механический завод» расположено на шоссе Энтузиастов. Это предприятие по производству титанового, алюминиевого, магниевого фасонного литья с возможностью высокоточной обработки всех металлов.
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