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    МЧС: пожар на заводе в Балашихе потушен

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    • Фото: @ru_balashiha / instagram.com
    МЧС: пожар на заводе в Балашихе потушен

    МЧС: пожар на заводе в Балашихе потушен

    МЧС: пожар на заводе в Балашихе потушен
  • Фото: @ru_balashiha / instagram.com

    • Пожарные справились с огнем на территории Балашихинского литейно-механического завода.

    ГУ МЧС по Московской области: «Пожар ликвидирован. Возгорание мусора происходило на открытой площадке завода».

    Ранее возгорание было локализовано на площади 100 квадратных метров. По данным спасателей, пострадавших нет, передает ТАСС.

    смотретьВ Балашихе вспыхнул пожар на заводе
    В Балашихе вспыхнул пожар на заводе
    ОАО «Балашихинский литейно-механический завод» расположено на шоссе Энтузиастов. Это предприятие по производству титанового, алюминиевого, магниевого фасонного литья с возможностью высокоточной обработки всех металлов.

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