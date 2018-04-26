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    Джаред Лето устроил петербуржцам импровизированный концерт на Дворцовой. Голливуд, Санкт-Петербург, знаменитости, музыка и музыканты, соцсети. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВДжаред Лето устроил петербуржцам импровизированный концерт на Дворцовой

    Джаред Лето устроил петербуржцам импровизированный концерт на Дворцовой

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    Джаред Лето устроил петербуржцам импровизированный концерт на Дворцовой

    Джаред Лето устроил петербуржцам импровизированный концерт на Дворцовой

    Джаред Лето устроил петербуржцам импровизированный концерт на Дворцовой

      Джаред Лето спел с поклонниками в центре Петербурга.

      На Дворцовой площади, где известный американский певец и актер накануне в Instagram назначил свидание, собрались сотни петербуржцев.

      Фанаты моментально обступили музыкантов его альтернативной рок-группы Thirty Seconds to Mars. Поэтому многим пришлось терпеливо наблюдать за кумирами издалека. Но самые сильные эмоции переполняли тех, кто оказался в центре.

      Судя по видеозаписям, поклонницы плакали, просили автографы и делали селфи. Импровизированное выступление длилось около 10 минут. После чего исполнитель поблагодарил поклонников, сказав на русском «спасибо».

      Вместе с Джаредом на Дворцовой спел и его старший брат Шеннон Лето. В Петербурге музыканты представят свой пятый альбом «Америка».

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