Джаред Лето устроил петербуржцам импровизированный концерт на Дворцовой

Джаред Лето спел с поклонниками в центре Петербурга.
На Дворцовой площади, где известный американский певец и актер накануне в Instagram назначил свидание, собрались сотни петербуржцев.
Фанаты моментально обступили музыкантов его альтернативной рок-группы Thirty Seconds to Mars. Поэтому многим пришлось терпеливо наблюдать за кумирами издалека. Но самые сильные эмоции переполняли тех, кто оказался в центре.
Судя по видеозаписям, поклонницы плакали, просили автографы и делали селфи. Импровизированное выступление длилось около 10 минут. После чего исполнитель поблагодарил поклонников, сказав на русском «спасибо».
Вместе с Джаредом на Дворцовой спел и его старший брат Шеннон Лето. В Петербурге музыканты представят свой пятый альбом «Америка».
Фанаты моментально обступили музыкантов его альтернативной рок-группы Thirty Seconds to Mars. Поэтому многим пришлось терпеливо наблюдать за кумирами издалека. Но самые сильные эмоции переполняли тех, кто оказался в центре.
Судя по видеозаписям, поклонницы плакали, просили автографы и делали селфи. Импровизированное выступление длилось около 10 минут. После чего исполнитель поблагодарил поклонников, сказав на русском «спасибо».
Вместе с Джаредом на Дворцовой спел и его старший брат Шеннон Лето. В Петербурге музыканты представят свой пятый альбом «Америка».
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