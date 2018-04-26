В Петербурге переизбран ректор Академии художеств

Семён Михайловский сегодня снова стал ректором Академии художеств. Он возглавляет институт живописи имени Репина с 2009 года.

За это время одна из лучших школ обрела независимость, получила здание на Университетской набережной в оперативное управление и добавила к традиционным, классическим программам студентов обучение в Италии и Франции.



Стараясь оградить молодых художников от лишних бюрократических барьеров, а также расширяя их границы, педагоги говорят, что их талант теперь подтверждается еще и творческой уверенностью.



На заседании ученого совета профессора интересовались перспективами возможного присоединения к петербургской академии городского художественного лицея. Этому вопросу решили посвятить отдельную встречу с созывом специальной комиссии. Еще одним перспективным направлением института живописи в ближайшее время должно стать развитие среднего образования.