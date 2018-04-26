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    В Петербурге переизбран ректор Академии художеств. Санкт-Петербург, вузы, живопись и художники, образование. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Петербурге переизбран ректор Академии художеств

    В Петербурге переизбран ректор Академии художеств

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    В Петербурге переизбран ректор Академии художеств

    В Петербурге переизбран ректор Академии художеств

      Семён Михайловский сегодня снова стал ректором Академии художеств. Он возглавляет институт живописи имени Репина с 2009 года.

      За это время одна из лучших школ обрела независимость, получила здание на Университетской набережной в оперативное управление и добавила к традиционным, классическим программам студентов обучение в Италии и Франции.

      Стараясь оградить молодых художников от лишних бюрократических барьеров, а также расширяя их границы, педагоги говорят, что их талант теперь подтверждается еще и творческой уверенностью.

      На заседании ученого совета профессора интересовались перспективами возможного присоединения к петербургской академии городского художественного лицея. Этому вопросу решили посвятить отдельную встречу с созывом специальной комиссии. Еще одним перспективным направлением института живописи в ближайшее время должно стать развитие среднего образования.

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