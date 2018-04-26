Марксу и товарищам посвятили несерьезную выставку в центре Петербурга

Петербургские художники отмечают 200-летие Карла Маркса.

К знаменательной дате, которая наступит 5 мая, открылась выставка в галерее «Свиное рыло». Экспозицию условно можно разделить на три части. Первая рассказывает о жизни философа. О том, где родился, как познакомился с Энгельсом, переехал в Лондон и сбрил бороду.



Другая часть картин посвящена непосредственно марксизму и тому, как его трактовали в разных странах. Например, северокорейский вариант — пчелы и мед, китайский — борьба с воробьями. Учение нашло отражение и в литературе. В частности, в сказке «Чиполлино».



Не обошлось и без портретов известных личностей — тех, кто разделял политические взгляды Карла Маркса: Че Гевара. Маяковский. Пикассо. Осенью выставка переедет в Русский музей. В проекте приняли участие 14 художников с мировыми именами из разных городов России и Белоруссии.