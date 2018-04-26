Пять минут тишины. Возвращение <sup><small>12+</small></sup>
ТВ-Эфир
Пять минут тишины. Возвращение 12+
    •  
    Марксу и товарищам посвятили несерьезную выставку в центре Петербурга. Санкт-Петербург, выставки и музеи, живопись и художники, история. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМарксу и товарищам посвятили несерьезную выставку в центре Петербурга

    Марксу и товарищам посвятили несерьезную выставку в центре Петербурга

    комментировать
    Марксу и товарищам посвятили несерьезную выставку в центре Петербурга

    Марксу и товарищам посвятили несерьезную выставку в центре Петербурга

    Марксу и товарищам посвятили несерьезную выставку в центре Петербурга

      Петербургские художники отмечают 200-летие Карла Маркса.

      К знаменательной дате, которая наступит 5 мая, открылась выставка в галерее «Свиное рыло». Экспозицию условно можно разделить на три части. Первая рассказывает о жизни философа. О том, где родился, как познакомился с Энгельсом, переехал в Лондон и сбрил бороду.

      Другая часть картин посвящена непосредственно марксизму и тому, как его трактовали в разных странах. Например, северокорейский вариант — пчелы и мед, китайский — борьба с воробьями. Учение нашло отражение и в литературе. В частности, в сказке «Чиполлино».

      Не обошлось и без портретов известных личностей — тех, кто разделял политические взгляды Карла Маркса: Че Гевара. Маяковский. Пикассо. Осенью выставка переедет в Русский музей. В проекте приняли участие 14 художников с мировыми именами из разных городов России и Белоруссии.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru