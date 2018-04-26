Пять минут тишины. Возвращение <sup><small>12+</small></sup>
ТВ-Эфир
Пять минут тишины. Возвращение 12+
    •  

    Гран-при Московского международного кинофестивала получил фильм «Царь-птица»

    1 комментарий
    • Кадр из фильма «Царь-птица», режиссер Эдуард Новиков, 2018
    <nobr>Гран-при</nobr> Московского международного кинофестивала получил фильм <nobr>«Царь-птица»</nobr>

    Гран-при Московского международного кинофестивала получил фильм «Царь-птица»

    <nobr>Гран-при</nobr> Московского международного кинофестивала получил фильм <nobr>«Царь-птица»</nobr>
  • Кадр из фильма «Царь-птица», режиссер Эдуард Новиков, 2018

    • В столице завершился 40-й Московский международный кинофестиваль. Гран-при получила картина «Царь-птица» режиссера Эдуарда Новикова.

    Церемония награждения победителей проходит в театре «Россия». В основном конкурсе фестиваля участвовали 16 фильмов из России, Италии, Турции, Франции, Канады и других стран. По решению жюри, которое возглавил итальянский продюсер Паоло Дель Брокко, «Золотой святой Георгий» достался российской картине «Царь-птица» режиссера Эдуарда Новикова.

    Действие фильма происходит в Якутии в 1930-е годы. В дом к пожилым супругам прилетает орел, который считается в этих краях священной птицей.

    А за лучшую режиссерскую работу был отмечен Александр Котт. Его фильм «Спитак» повествует о самом многочисленном по числу жертв землетрясении на территории Армении.

    Приз за лучшую женскую роль достался Джованне Меццоджорно за ее роль в картине «Неаполь под пеленой». Но актриса не смогла лично принять награду. А за лучшую мужскую роль был награжден Киран Чарнок за новозеландский фильм «Заблудший». Фильм режиссера-дебютантки Ян Гэ получил спецприз кинофестиваля.

    смотретьМихалков сравнил юбилейный ММКФ с мужчиной средних лет
    Михалков сравнил юбилейный ММКФ с мужчиной средних лет
    Московский международный кинофестиваль — один из старейших в мире. Впервые его провели в 1935 году. С 1959 года он проводится регулярно. В этом году он прошел раньше обычного — с 19 по 26 апреля.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru