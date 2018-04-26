Гран-при Московского международного кинофестивала получил фильм «Царь-птица»

В столице завершился
40-й Московский международный кинофестиваль. Гран-при получила картина «Царь-птица» режиссера Эдуарда Новикова.
Церемония награждения победителей проходит в театре «Россия». В основном конкурсе фестиваля участвовали 16 фильмов из России, Италии, Турции, Франции, Канады и других стран. По решению жюри, которое возглавил итальянский продюсер Паоло Дель Брокко, «Золотой святой Георгий» достался российской картине «Царь-птица» режиссера Эдуарда Новикова.
Действие фильма происходит в Якутии в 1930-е годы. В дом к пожилым супругам прилетает орел, который считается в этих краях священной птицей.
А за лучшую режиссерскую работу был отмечен Александр Котт. Его фильм «Спитак» повествует о самом многочисленном по числу жертв землетрясении на территории Армении.
Приз за лучшую женскую роль достался Джованне Меццоджорно за ее роль в картине «Неаполь под пеленой». Но актриса не смогла лично принять награду. А за лучшую мужскую роль был награжден Киран Чарнок за новозеландский фильм «Заблудший». Фильм режиссера-дебютантки Ян Гэ получил спецприз кинофестиваля.
Московский международный кинофестиваль — один из старейших в мире. Впервые его провели в 1935 году. С 1959 года он проводится регулярно. В этом году он прошел раньше обычного — с 19 по 26 апреля.
Действие фильма происходит в Якутии в 1930-е годы. В дом к пожилым супругам прилетает орел, который считается в этих краях священной птицей.
А за лучшую режиссерскую работу был отмечен Александр Котт. Его фильм «Спитак» повествует о самом многочисленном по числу жертв землетрясении на территории Армении.
Приз за лучшую женскую роль достался Джованне Меццоджорно за ее роль в картине «Неаполь под пеленой». Но актриса не смогла лично принять награду. А за лучшую мужскую роль был награжден Киран Чарнок за новозеландский фильм «Заблудший». Фильм режиссера-дебютантки Ян Гэ получил спецприз кинофестиваля.
Московский международный кинофестиваль — один из старейших в мире. Впервые его провели в 1935 году. С 1959 года он проводится регулярно. В этом году он прошел раньше обычного — с 19 по 26 апреля.
Комментарии