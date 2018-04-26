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    Блокировка Telegram усложнила научную работу в Университете ИТМО. Telegram, Интернет, Роскомнадзор, Санкт-Петербург, вузы, суды. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВБлокировка Telegram усложнила научную работу в Университете ИТМО

    Блокировка Telegram усложнила научную работу в Университете ИТМО

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    Блокировка Telegram усложнила научную работу в Университете ИТМО

    Блокировка Telegram усложнила научную работу в Университете ИТМО

      Ректор одного из самых успешных и развивающихся технических вузов Петербурга обратился к властям. Ситуация с Telegram привела к тому, что стали недоступны IP-адреса, через которые осуществляется доступ к научным журналам и онлайн-курсам.

      Блокировка мессенджера Telegram и смежных хостингов ударила по российской науке. Сразу несколько ведущих петербургских вузов потеряли доступ к сайтам, через которые осуществляли свою научную деятельность.

      Среди пострадавших от блокировки Telegram — Университет ИТМО. Один из ведущих вузов Петербурга непосредственно связан с информационными технологиями. Сегодня ректор ИТМО Владимир Васильев отправил советнику президента Герману Клименко письмо с просьбой отменить блокировку необходимых науке IP-адресов.

      По словам Васильева, ученые вуза с 23 апреля не могут работать с полными текстами статей в международных научных изданиях, а онлайн-курсы для студентов закрыты уже неделю. Ректор переживает, что такими темпами сотрудники его вуза как минимум отстанут от зарубежных коллег либо вообще уедут в другие страны. Таким образом российская наука надолго уйдет в тень.

      Владимир Васильев считает, что такие радикальные меры идут вразрез с указами президента страны, согласно которым нужно повышать конкурентоспособность вузов и активно заниматься научно-технологическим развитием России.

      Напомним, Таганский суд Москвы 13 апреля вынес решение о блокировке Telegram в России. Причиной этого решения стало то, что руководство мессенджера не передало ключи шифрования переписок пользователей ФСБ.

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