Источник: госпитализированный Армен Джигарханян находится в коме

Народный артист СССР Армен Джигарханян сегодня был доставлен в одну из столичных клиник.
По данным источника ТАСС в медицинских кругах, Армен Джигарханян был госпитализирован в состоянии комы. Сообщается, что у актера возникли проблемы с сердцем — у него случился инфаркт.
Источник: «Он находится в коме и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких».
Это уже третья госпитализация артиста с начала текущего года. 17 января Джигарханяна доставили из его театра в больницу им. Пирогова. А вскоре после выписки он вновь оказался на больничной койке — актер попал в больницу 31 января. Он был выписан 2 февраля.
Источник: «Он находится в коме и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких».
Это уже третья госпитализация артиста с начала текущего года. 17 января Джигарханяна доставили из его театра в больницу им. Пирогова. А вскоре после выписки он вновь оказался на больничной койке — актер попал в больницу 31 января. Он был выписан 2 февраля.
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