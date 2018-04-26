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    Источник: госпитализированный Армен Джигарханян находится в коме

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Владимир Трефилов
    Источник: госпитализированный Армен Джигарханян находится в коме

    Источник: госпитализированный Армен Джигарханян находится в коме

    Источник: госпитализированный Армен Джигарханян находится в коме
  • Фото: РИА Новости © 2018, Владимир Трефилов

    • Народный артист СССР Армен Джигарханян сегодня был доставлен в одну из столичных клиник.

    По данным источника ТАСС в медицинских кругах, Армен Джигарханян был госпитализирован в состоянии комы. Сообщается, что у актера возникли проблемы с сердцем — у него случился инфаркт.

    Источник: «Он находится в коме и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких».

    смотретьСМИ: Армен Джигарханян попал в больницу с сердечным приступом
    СМИ: Армен Джигарханян попал в больницу с сердечным приступом
    Это уже третья госпитализация артиста с начала текущего года. 17 января Джигарханяна доставили из его театра в больницу им. Пирогова. А вскоре после выписки он вновь оказался на больничной койке — актер попал в больницу 31 января. Он был выписан 2 февраля.

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