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    Сенат США утвердил Помпео на посту госсекретаря

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    • Фото: Reuters © 2018, Leah Millis
    Сенат США утвердил Помпео на посту госсекретаря

    Сенат США утвердил Помпео на посту госсекретаря

    Сенат США утвердил Помпео на посту госсекретаря
  • Фото: Reuters © 2018, Leah Millis

    • Сенат США утвердил Майка Помпео на пост главы Госдепа, сообщает Reuters.

    Как отмечает агентство, за его кандидатуру проголосовали 54 сенатора, против — 41.

    Де-факто Помпео уже занимается дипломатической работой, на прошлой неделе он провел встречу с Ким Чен Ыном в преддверии предстоящих переговоров лидеров США и КНДР.

    Ранее кандидатуру Помпео на пост госсекретаря одобрил комитет сената США по иностранным делам.

    смотретьКомитет сената США одобрил кандидатуру Помпео на пост госсекретаря
    Комитет сената США одобрил кандидатуру Помпео на пост госсекретаря
    На слушаниях в комитете Помпео заявил, что выступает за усиление антироссийских санкций, раскритиковал проект газопровода «Северный поток — 2» и поддержал планы поставок Киеву летального оружия.

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