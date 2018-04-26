Сенат США утвердил Помпео на посту госсекретаря

Сенат США утвердил Майка Помпео на пост главы Госдепа, сообщает Reuters.
Как отмечает агентство, за его кандидатуру проголосовали 54 сенатора, против — 41.
Де-факто Помпео уже занимается дипломатической работой, на прошлой неделе он провел встречу с Ким Чен Ыном в преддверии предстоящих переговоров лидеров США и КНДР.
Ранее кандидатуру Помпео на пост госсекретаря одобрил комитет сената США по иностранным делам.
На слушаниях в комитете Помпео заявил, что выступает за усиление антироссийских санкций, раскритиковал проект газопровода «Северный поток — 2» и поддержал планы поставок Киеву летального оружия.
Де-факто Помпео уже занимается дипломатической работой, на прошлой неделе он провел встречу с Ким Чен Ыном в преддверии предстоящих переговоров лидеров США и КНДР.
Ранее кандидатуру Помпео на пост госсекретаря одобрил комитет сената США по иностранным делам.
На слушаниях в комитете Помпео заявил, что выступает за усиление антироссийских санкций, раскритиковал проект газопровода «Северный поток — 2» и поддержал планы поставок Киеву летального оружия.
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